國內醫院爆醫護群聚感染，台大醫院昨率先宣布限縮探病時間，今有各大醫院也紛紛跟進，包括林口長庚、北市聯合醫院、台南成大、振興醫院等，一般病房和加護病房每天只開放一個時段探病，一般病房每床每次2人為限，加護病房則是1人為限。

◎林口長庚表

欲至本院陪、探病者，請於前一日晚上12點前事先電話護理站預約或於長庚e指通APP完成陪探病預約，始得進入病房陪、探病，恕不接受當日現場預約。該院建議多加利用視訊探病，尤其具自主健康管理身分者，非必要請減少出入群聚場所，進出醫院請戴好口罩並完成洗手。

一般病房每日固定1次探視，開放時間為上午11：00∼12：00，每床每次以2人為限。12歲（含）以下的訪客仍暫停入院探視。每日18：00至翌日06：00期間，請持「陪賓證」進入醫院；加護病房方面，每日也固定1次探視，因應病人照護需要，只開放上午11：00∼11：30，每床每次以1人為限。

◎北市聯合醫院

除加強門禁管制、探病時段、人數及陪病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區，一般病房探病時間為每日上午11點至11點半；松德院區則為每日晚間7點至8點。中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區，加護病房為每日上午11點至11點半，松德院區則為每日7點至8點。

會客每次僅限2名陪病家屬（含照顧員），每床1名，若有就醫、住院、洽公民眾及陪病需求，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件。

◎台南成大醫院

一般病房每日開放時間為上午11點半至12點半；加護病房為上午10點半到11點；燒燙傷中心則是下午2點至3點，1次上限2人；每床陪病者（包括照顧服務員）仍限制為1人。

◎振興醫院

一般病房及加護病房，病時間皆限縮為兩個時段，一般病房為上午10點半至11點半、晚間7點至8點；加護病房為上午10點半至11點、晚間7點至7點半，每次最多2人。

另外，陪、探病須配合填寫登錄資料，其中居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者及12歲（含）以下兒童皆暫緩入院。

(中時 )