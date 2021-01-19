美國新任總統拜登將在美東時間20日宣誓就職，民進黨立委何志偉今（19）日透露，自己寄給拜登的信已送到美國華府，希望美國能夠往更好的方向邁進，有朝一日，美國可以跟台灣建立更穩固的外交關係。

何志偉在臉書表示，觀察美國政治人物時，往往會特別敬佩那些遭遇坎坷，或是立足點比較辛苦的政治人物，因為這代表他們能浮上檯面，是付出了更多的努力，也才能夠獲得跟人家平起平坐的機會。

民進黨立委何志偉寄賀卡給拜登，盼美國跟全世界都能夠度過這次疫情與經濟難關，也希望台美的貿易和外交關係能夠繼續強化。（圖／摘自何志偉臉書）

即將就任的美國候任總統拜登，就是這麼一位人物。何志偉指出，拜登幼時口吃，投身政治後又遭遇家庭的重大變故，喪妻喪子，長子後來又得病過世，堪稱命運多舛，但這一切他都熬過來了，真的是擁有堅強意志的政治人物。

目前美國面對的經濟跟疫情狀況，都十分嚴重，何志偉送上祝賀卡片給拜登，是真心希望美國跟全世界都能夠度過這一次的難關，同時也希望台美的貿易和外交關係能夠繼續強化，讓台灣有更多機會可以加入美國新任政府的多邊國際組織當中，發揮台灣應有的實力。

對此，有網友給予正面回應，表示「國際禮儀還是要的」，另有人說，「當委員也用心一點，起碼偷來的當選，值得你去重視嗎？」認為台灣還是要自立自強，別想美國會幫忙。

(中時新聞網)