一名女網友日前在網路上炫耀在賣場買了12罐洗衣精後，收銀員竟一時失誤只結帳了9罐，而她還在手推車底下藏了2箱飲料，同樣沒有被收銀員發現，她事後在網路上發文說「直接爽賺1千元吧」，囂張態度遭其他網友們撻伐「直接報警」、「公然偷竊還得意洋洋」。

一名網友日前在Dcard上發表一張Instagram的限時動態截圖，該動態拍下12罐洗衣精，而動態的原PO說，因為賣場特價搶購了12罐，但收銀員結帳時竟失誤只結算了9罐，而且當下還有2箱飲料藏在手推車底下，讓收銀員同樣沒注意到，原PO還相當自豪地說「直接爽賺1千元吧」。

女子將2箱飲料藏在賣場手推車下方，躲過收銀，事後還自豪地在網路上說「直接爽賺1千元吧」。（圖／翻攝自Dcard）

拍下Instagram的限時動態的原PO說，當下該收銀員態度很不好，可能是太多人很疲累；不過僥倖的行為讓該網友生氣地說，「這種女生到底是哪個動物園來的，人家沒有算到，還能PO給大家炫耀」；許多網友則留言要求報警，「傻眼，這是偷竊了吧」、「請你報警，只會有更多模仿犯」、「難道那個沒掃條碼會有警示響的裝置是裝飾用的嗎？」

據了解，若事後賣場發現金額有誤，大多會要求收銀員自行負擔、吸收，多數民眾若發現少刷到條碼，都會拿回現場補繳費用；有網友認為是該收銀員「漏刷」，原PO無罪，根據法律記載，「漏刷」定義應為有購買之意圖而在眾多購買商品連同中，被計費人員過失而漏掉了，此種可稱對方過失，而消費者不當得利，如此只要返還或加計購買就好；但若是個人過失後「明知」未給錢又離開，就恐涉竊盜罪。

(中時新聞網)