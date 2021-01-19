阿松、江泳錡18日錄JET《命運好好玩》，兩人受訪分享疫情對工作帶來的衝擊。阿松台北開了5家包子店專賣過路客，但去年因疫情影響，觀光客根本不會來台北，為了舒緩壓力，他又在新北、桃園開了3家小店，希望用新店營業額打平，他表示：「我們不想把任何一家店收掉，因為員工會受影響。」並曝包子年燒800萬租金，他們一家每月開銷亦需8到10萬，去年4到6月最慘淡，他荷包見底，還向老婆開口周轉。

阿松笑稱，去年小孩寒假因疫情延緩兩周開學，他沒工作每天帶小孩上學，連學校警衛都問：「你不是阿松嗎？怎麼有空每天送小孩，不用工作嗎？」他那時過年前談好的工作、活動全停擺，包含孝親費、車貸、小孩補習費、全家保險費及基本開銷，都是一筆不小費用，加上通告及配音費可能無法立即領到酬勞，沒有錢的他只能向領月薪的老婆開口周轉，「那段時間我曾經睡到半夜醒來，再也睡不著，因為內心非常焦慮」，幸好現在已逐漸回穩。

江泳錡近期不急著生子。（JET提供）

而江泳錡的直播帶貨受疫情衝擊無法出國，幸好下半年找到廠商，她提及在三重有店面，店租及人事開銷是一筆不小費用，加上去年只接了一檔戲，好在後來下半年有外景節目找上門，工作才回穩。至於跟老公何時生子，她笑稱自己怕小孩吵，近期應該不會生。

(中時 )