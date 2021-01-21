經濟部長專訪側記2020年武漢肺炎肆虐全球經濟最嚴峻時刻，經濟部長王美花扛下部長印信，進入疫情中心擔任物資組長，東奔西走徵用防疫物資，到國家隊順利成軍。過程中讓王美花印象深刻的卻是，初見面時廠商一張張的「臭臉」相迎。

坐在新改裝、明亮整潔的部長會客室，王美花接受中央社記者專訪時坦言，她理解廠商的不開心。因為SARS時期大量生產N95口罩等防疫物資，在疫情結束後出現滯銷難關，政府卻沒有從旁協助，業者靠自己力量尋找出口機會撐到現在；如今疫情再起，政府官員立刻登門要物資，廠商感受自是五味雜陳。

不過，2020年抗疫一年戰鬥過去了，王美花說，過去政府處理得不夠細膩，在這次武漢肺炎疫情期間，透過與廠商緊密協調合作，防疫國家隊順利成軍，她也特別注意爭取在適當時機開放讓業者出口，避免延誤廠商權益。

從美中貿易戰到武漢肺炎疫情來襲，經濟部先是忙著替大批將生產線移回台灣的廠商找地，又要忙著充裕防疫物資，王美花說，接任以來一直忙著解決問題，但對台灣這一年的表現成績感到與有榮焉，國際上再也沒有人會把Thailand(泰國)跟Taiwan搞混了。

在充滿陽剛氣息的經濟部，雖然是柔美的女部長，對攸關經濟成長的投資進度，王美花可是比誰都要緊迫盯人，談起自己能夠順利將工業區土地從逾200公頃閒置，去化到不剩10公頃，難掩得意神情。

週週開會追廠商投資進度、問題解決程度，是她自次長以來延續至今的例行會議，也因為王美花親自督導，經濟部負責招商的官員不敢馬虎，深怕一個零進度難以交代。

面對廠商投資疑難雜症，不管是缺水還是涉及地方政府問題，經濟部都會設法解決。她說，政府橫向溝通語言相通，有時候廠商不一定了解政府難處，但是政府對政府可以溝通理解，有共同理解後才能往下尋找障礙突破口。

憑藉細膩的溝通，王美花扮演廠商與政府各部門間橋梁，專訪中，她透露前幾天才跟桃園市長鄭文燦協調廠商投資問題，日前也跟財政部探討外商投資租稅優惠可能性，她預告「過不久就會開花結果」。

談起任內最大成就解鎖，王美花笑著說，當時自己擔任次長時，堅持修正產創條例第46條之1，導入閒置工業區土地強制拍賣機制，讓閒置土地從214公頃閒置面積，大舉消化到只剩下5.33公頃；「產創條例第46條之1，應該是價值連城」。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1100119

(中央社)