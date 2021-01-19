台南火車站前因腹地有限，尖峰時段計程車排班的長度，經常溢出到北門路上，影響交通安全與順暢。市府交通局為改善火車站前計程車排班秩序，特別建置的排班空位顯示資訊平台19日正式啟用。日後計程車駕駛即可透過該平台，隨時掌握火車站前的排班情形，除可縮短空車繞駛時間，也能避免違停被舉發。

交通局長王銘德表示，火車站前的計程車排班區，因腹地有限，加上位處車流量較大的路段，尖峰時段經常造成計程車排班長度溢出到北門路上，進而影響交通安全與順暢。該局為此建置計程車排班空位顯示資訊平台，希望能夠改善火車站前計程車排班違停情形。

王銘德指出，該局在火車站前計程車排班區安裝2座攝影機，將現場影像透過影像辨識技術判斷排班區是否滿位，辨識結果同時也呈現於網站及現場資訊顯示看版上，計程車駕駛可透過手機掃瞄QRcode上網察看現場排班區空位情形，再決定是否前往火車站排班，或透過現場資訊顯示看版，察看排班區是否有空位可進入排班，以免排班長度溢出造成交通壅塞。

交通局公共運輸處長吳俁之也說，為增加北門路計程車停車供給，先前已將北門路計程車排班入口處部分紅線塗銷，並增設2格排班區席位，此次進一步建置資訊平台提供排班資訊，未來將藉由台鐵台南站周邊轉乘環境的優化改善，以及鐵路地下化等工程進行火車站周邊道路整體改善，確保提供計程車駕駛更完善的排班環境。

(中時 )