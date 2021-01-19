北京方面據報已「吹哨子」叫全體港區政協在本周五到深圳打疫苗，是否與三月北京舉行兩會，要港區人大、政協提早做好安全措施有關？有政協相信並不為奇。一名政協透露，深圳市希望他們在明日下午，先行去灣仔友好協進會做核酸檢測，確保安全下，再於周五上午集合，出發到深圳，具體安排屆時分曉。

星島日報報導，有政協透露，深圳市希望他們在明日下午，先行去灣仔友好協進會會址做核酸檢測，確保結果呈陰性，在人人安全下，再於周五上午集合，出發到深圳，具體安排屆時自有分曉。

該政協又估計，這次先打一針，二月再打第二針，之後檢測抗體，確保萬無一失。這次並非強制接種，但相信不少人會響應，大陸疫情受控下，香港人都要做好自己，有機會當然是親身去開會最好。不過，亦有身兼立法會議員的政協透露，當日要開會，未能出席，之後會再有安排。

政協委員施榮懷表示，全國政協以外省級政協及他身邊很多朋友，特別是他自己，都希望可以盡快打疫苗。他建議，特區政府應多加解釋給一般民眾知道，並且加快立法配合，好讓市民盡快在本地接種。

(中時 )