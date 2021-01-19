衛生福利部桃園醫院日前爆發院內感染，總計確診醫護人數增至5人，醫院也暫停掛號至25日，控制量能。媒體問及周邊醫院如何支援多出來的看診人流，桃園市長鄭文燦19日受訪時表示，已和其他6家區域醫院協調，提高院內急診、門診、住院等量能，並按照科別逐項檢討，降低對民眾就醫權利的影響。

鄭文燦表示，衛福部與衛生局已和桃園區域醫院召開協調會議，市內11家責任醫院原先就有聯防機制，目前會將看診人流疏散至其他6家區域醫院，未來會提高急診、門診、住院及急、重症等的量能；其中，市府將按照科別來檢討，部桃減少的科別，其他醫院將增加該科別的量能。

針對部桃內的感染熱區如何消毒、防範，鄭文燦表示，中央疫情指揮中心已有一系列措施，地方政府也會完全配合，使部桃的群聚感染得到完全控制。社區部分，市府有做相關疫調，並加強宣導在重要政府機構、市場、餐廳及美食街等地，都須戴上口罩，避免飛沫傳染的可能性，提高社區防疫等級。

媒體問及，原先住院已一房難求，市府如何跟桃園以外的縣市合作？鄭文燦才說，衛福部已協助調節，部分將由台北地區的醫院來支援；至於是否會去視察中央在部桃設置的「前進指揮所」，他則搖頭，表示這將交由專業人員處理，不增加院方負擔。

(中時 )