南韓知名男團2AM成員任瑟雍（林瑟雍），去年8月不慎開車撞上一位穿越馬路的行人，該行人送醫後宣告不治。事隔5個月，任瑟雍因涉嫌違反《交通事故處理特例法》遭法院判罰款700萬韓元（約新台幣17萬），並與受害者家屬達成和解。

根據南韓媒體報導指出，去年8月1日的半夜，任瑟雍在下著傾盆大雨的路上開著SUV車輛，因為視線不良撞上正在穿越馬路的行人，雖然他立刻下車進行簡單救治，並把受害者送至醫院治療，傷者仍失去生命跡象，被醫生宣布不治。首爾西部地方檢察廳透露，發生車禍的當下，任瑟雍沒有超速、違規或酒駕等，反而是該行人沒有遵守交通規則，擅自穿越馬路造成憾事，但警方調查後認為任瑟雍仍有部分過失，將他以涉嫌違反《交通事故處理特例法》移送法辦。

昨（18日）根據南韓媒體最新報導，任瑟雍的肇事案已於上周三做出判決，法官認為他確實違反《交通事故處理特例法》，判處700萬韓元（約新台幣17萬）的罰款。根據南韓相關法律，任瑟雍如果對判決不服，可以在一周內提出上訴。

任瑟雍撞擊路人的事件爆出後，他所屬的經紀公司Jellyfish娛樂很快地發表聲明向死者家屬致歉、哀悼，並透露雙方達成和解；除此之外，任瑟雍對廣大的粉絲感到愧對，加上心理巨大的衝擊，不僅停工至今，社群平台也在事件發生後停止更新。

而當日肇事的影片也曝光，只見一名撐著傘的男子過馬路，來不及閃躲任瑟雍的車而倒下，部分網友認為任瑟雍的車速有點快，「我只知道雨天要慢行」、「即使他沒有違規但不代表這車速沒問題」等，經過檢方調查後，確認任瑟雍並無超速的問題。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)