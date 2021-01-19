近日傳出「宅神」朱學恒因為批評周玉蔻是「惡毒而下流的側翼」而遭提告妨礙名譽。更於18日前往警局做筆錄。朱學恒在18日晚間直播時，先是在臉書貼文中痛批周玉蔻長期「在台灣媒體界橫行霸道」，近期又為了吸引媒體報導放話抹黑醫護，表示自己「我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人」。

朱學恒於19日在臉書上發文，開頭就直言「這世界上有兩件事情再多錢也買不到，一是正義，二是老子他媽的不願意 ! 」之後表示周玉蔻長時間在台灣媒體界橫行霸道，原本他還不懂為何沒人敢跟她說實話，看著她「不擇手段沒有查證亂放消息攻擊他人」來追求獨家和收視率、「亂放話之後又要別人上你節目澄清」，直言這樣的行為「難道不夠下流？」

直到這次被周玉寇提告後，朱學恆才理解「她可以批評別人，但一被批評就氣噗噗提告，搞得很多人不敢說她一句不對」。朱學恆認為周玉蔻「糟糕透頂」，就以近期的案例來講，他認為周玉蔻「置個人的獨家於國家防疫秩序之上，更隨便放話抹黑醫護只為了吸引媒體報導，每天聽她放話騙人造謠不就飽了，台灣的疫情真相她根本不在乎。」文末還表示「大家就上法院來好好玩一玩吧，我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人」。

《CTWANT》也獨家訪問到朱學恆本人，朱學恆表示「言論自由是所有人都該支持，媒體從業人員更是如此，周玉寇以興訟為手段阻止公評，實乃下下策。」

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(中時新聞網)