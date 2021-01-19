台南市安定區昨天下午發生一起死亡車禍！1輛貨櫃車駕駛從彰化南下卸貨，折返要上高速公路交流道前欲右轉彎時，疑因大車視線死角，未注意當時騎單車直行的楊姓婦人，貨櫃車當場擦撞單車，導致楊婦人車倒地，慘死輪下，駕駛經警方酒測未酒駕，訊後依《過失致死》罪嫌送辦。

警方在現場調查死亡車禍發生過程。（圖／讀者提供）

警方指出，該起車禍發生在昨日下午4時許，當時駕駛貨車櫃車的蕭姓司機（52歲）原本從彰化南下至台南安定區卸貨後，準備返回彰化，蕭男駕車行經安定國中前方的道路後，車子欲右轉上交流道，未料，疑因大車視線死角，未注意右側直行騎單車的楊姓婦人（78歲），楊婦的單車和貨櫃車發生擦撞後，人車倒地。

騎單車的楊姓老婦人慘死貨櫃車輪下，現場留下被撞歪的單車。（圖／讀者提供）

當時楊婦整個人被捲入輪下，當場爆頭慘死，警方獲報到場處理，蕭男聲稱「未注意右方狀況，不知撞到人」，蕭男經警方酒測未酒駕，警方隨後通知死者家屬到場，訊後先依《過失致死》罪嫌將蕭男送辦。

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(中時新聞網)