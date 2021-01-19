台北市北投區1名蘇姓婦人遭詐騙集團鎖定，以捐贈善款為由，趁機詐取10萬元手續費，蘇婦家人驚覺不對，本月16日要求與對方面交取款，並聯繫警方協助，豈料，車手竟是個知名的劉姓女書法家，劉女向警方供稱，自己是受日籍網友「中村先生」所託，要她借出帳戶捐贈善款，更要劉女幫忙領取包裹，孰知卻成為詐團的幫兇。

本月12日，家住北投的蘇姓婦人，在臉書接收到詐團的私人訊息，先以宗教名義表明要捐助善款，但必須先支付10萬元台幣做為手續費，而對方則會捐490萬英鎊，蘇婦匯款10萬後，遭其家人察覺有異，便打算以面交釣出車手並報警。

本月16日晚間8時許，蘇婦與詐團約在文林北路一處宮廟前，打算面交86萬現金，蘇婦家人已事先將冥紙、假鈔裝在紙箱內，便躲在一旁，等到對方一出現幫忙領取現金，蘇婦家人便上前將車手逮住，也立即報警，而這名車手就是女書法家劉女。

劉女遭逮後不斷表示自己是清白的，她稱去年底透過LINE群組認識日本的「中村先生」，他以捐善款為由，要求劉女借帳戶、幫忙取款。16日劉女接收到中村先生委託，要到文林北路公廟前領包裹，她才會前往取貨，豈料卻被警方以詐欺車手逮個正著，訊後劉女被移送法辦，檢察官偵訊後限制住居，將持續追查背後主使者。

而61歲劉女是一個「書道協會」理事長，作品眾多，其中以甲骨文、隸書及金文等10多種字體最受人歡迎，劉女宇的作品也曾在公家機關展出，也有許多學生慕名前往觀賞，這次卻遭詐團扒兩層皮，可謂得不償失。

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(中時新聞網)