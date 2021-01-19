國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文，美國準總統拜登將在明天就任總統，拜登的中國政策起草人、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）在媒體訪問時直言：「只有一個中國，首都在北京；拜登不會承認有一個獨立國家，名字叫『台灣』，美國不會承認獨立的台灣。」

這則貼文，引起許多網友迴響及分享，紛紛回應「1450跟817還不快出征」、「台灣問題只是美國制衡中國的一張牌，這張牌隨時可以捨棄」、「武器白買了！萊豬白進口了！川普民進黨，發大財了。」

此外，臉書粉專「觸極者The Reacher」也發文表示，民進黨政府前面各種大內宣，宣傳說拜登政府跟其幕僚與總統蔡英文、駐美代表蕭美琴多有交情，關係多好多好，結果抵不過艾利森的一句話，這下蔡政府可是真真正正尷尬了！該粉專更酸諷「呼叫817，趕緊出征，他嘗到台灣式民主」！

許多網友也留言回應表示：「以為拜登是塑膠嗎？看看綠媒之前的言論」、「喜歡自嗨，沒辦法啊」、「這讓我想起日本在2016支持希拉蕊，結果川普當選，安倍晉三親自跑去美國拜見川普道歉，聽說花了 100億日圓才擺平。日本算是很有份量的經濟大國，也是美國在亞洲的重要合作夥伴，尚且如此，台灣呢？」

(中時 )