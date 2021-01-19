前公務員懲戒委員會委員長石木欽爆出與商人翁茂鍾有不當往來，遭移送監察院彈劾後扯出一連串的「石木欽們」，根據司法院公布的調查報告，至少40名司法界高層涉入此案，堪稱司法界世紀醜聞。對此，民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿今要求法務部跟司法院，3個月內公開調查結果，重建人民對司法信賴。

針對石木欽案，賴香伶指出，法務部和司法院的內部行政調查，讓人看到司法體系的荒腔走板，調查中僅用飲宴應酬5次、收受餽贈3次、收到3次襯衫，輕輕帶過，難道符合政風規範和廉政法規嗎？荒腔走板的調查，糟蹋司法人員的形象。

張其祿質疑，難道收3件襯衫不行，收2件就可以，究竟這樣的標準是由誰訂定，還是這是司法界傳統陋習，石木欽案讓大家看到整個國家司法改革、法治精神幾乎蕩然無存，這無法接受用這些根本不該存在的低標準來呼嚨國人。

張其祿表示，到底司法界還有多少「石木欽們」，蔡政府一再提倡要司法改革，如今的成果卻讓外界備感痛心，民眾黨團要求，不論是法務部或是司法院都應徹查自清，尤其是對於法官檢調這些單位由誰來監督，不能只用一個國民法官法、素人進入司法體系來搪塞。

賴香伶強調，法務部和司法院對於這樣的司法醜聞，應該要徹查到底，民眾黨團要求3個月內，把調查結果公諸於世，從內部建立國家司法人員的形象，建立國民對司法的信任。

(中時 )