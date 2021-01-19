根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和冠狀病毒疾病追蹤計畫（COVID-19 Tracking Project）統計數據，加州成為全美首個確診數突破300萬大關的州。

加州是美國人口最多的州，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去2個月以來，加州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例三級跳。

目前統計數據顯示，全美確診病例累計超過2407萬例，病故總數39多萬案例。而加州確診就通報了300萬5830起，全美最多，另有3萬3623人喪生。

當地所有醫院都擠滿求診病人。雖然2019冠狀病毒疾病住院患者人數已降至2萬1000以下，但加護病房的床位仍不敷使用，全加州可用床位僅剩1113張。

加州目前仍有90%地區實施居家令，部分原因與加護病房資源吃緊有關。若一地要解除居家令，該地接下來4週的加護病房預期空床率需達15%以上。

加州確診病例中，超過100萬例在洛杉磯郡（Los Angeles County），約每10人就有1人確診染疫。衛生主管機關推估實際染疫數字恐怕更高，很可能每3人就有1人染疫。（實習編譯：陳羿(文三)/核稿：蔡佳敏）1100119

(中央社)