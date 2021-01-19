2014年太陽花學運攻占行政院事件，促轉會主委楊翠的兒子魏揚等8人，二審依煽惑他人犯罪等罪各判刑2至4月不等，但最高法院18日審結，創設「公民不服從」的抵抗權，撤銷有罪判決發回台灣高等法院更審。對此，民眾黨立法院黨團表示，標準上要有一致性，就性質上而言，發回更審後，希望法官細究有沒有構成煽惑他人犯罪，否則未來都可以比照援例的話，對行政公署可能是有些危險。

針對魏揚等8人攻佔行政院事件，最高法院創設「公民不服從」的抵抗權，發回高等法院更審，民眾黨團總召賴香伶表示，台灣過去從來沒有援引抵抗權作為公民不服從，憲法第二條能否擴張到抵抗權，法界可以再更細緻討論，不過這是發回更審，相信比照弱勢抵抗角度上「我們是支持的」。

至於魏揚等8人原被依煽惑他人犯罪判刑，賴香伶認為，這部分二審法官可以再加強，也尊重法院判決，看是要重新定義煽惑他人犯罪或是內涵上更審法院還沒完整的地方，不是只有這樣就定案，還是要按照法律程序走。

民眾黨團副總召張其祿認為，該案件處理標準上要有一致性，一旦建立判例後，將來在整體適用上還是要非常注意，否則屆時都可以比照援例的話，對行政公署可能是有些危險。

(中時 )