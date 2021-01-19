蔡英文總統今天接見英國在台辦事處新任代表鄧元翰，呼籲英國與臺灣未來能進一步針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話，並在各項領域展開實質對話，持續深化雙邊的合作關係。她也表示，我們有決心，繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。

鄧元翰約40年前就曾經來過臺灣，上個月剛剛履新，已馬不停蹄的展開各項行程。蔡英文今天也謝謝他，對於再次回到這塊土地，所展現出來的熱情。

蔡英文指出，2021年對臺灣跟英國來說，都是關鍵年度。接下來，英國在正式實質脫歐之後的發展，尤其是在印太地區的政經布局，也都是全球關注的議題，而對臺灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。

近幾年來，英國是臺灣留學生最喜歡的國家之一。她提到，「台歐連結獎學金」的英國專案，獲得臺灣跟英國大學的好評，留學不僅能擴大視野，更有助於兩國人民相互理解。為了推動雙語國家政策，臺灣也跟英國在台辦事處，積極洽商更密切的實體以及線上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。

在商務合作跟投資方面，臺英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大。蔡英文表示，她很期待臺英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。

這幾天，她也注意到英國拉布外相對於人權和經貿交流議題的談話。她相信臺灣跟英國在民主、人權、自由貿易的價值上，都有相同立場，也期待未來在這些議題上，雙邊的合作關係能夠更深更廣。

最近因為疫情的關係，臺英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題，有許多合作和對話。她說，疫情期間，兩國相互扶持，印證雙方關係堅定，我們有決心，繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。也希望未來能和鄧元翰一起努力，促進雙邊關係，展開更多領域的實質對話。

(中時 )