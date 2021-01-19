渣打馬拉松周日開跑 預計湧入近3萬人車潮 北市交大公布交管措施。（交大提供／吳康瑋台北傳真）

中華民國路跑協會攜手渣打國際商業銀行預計24日早上4點至下午2點舉辦「渣打台北公益馬拉松」賽事，活動將於24日5點55分從凱達格蘭大道起跑，對此，北市政府警察局評估將迎來近3萬行人、車潮，因此為維護交通秩序與活動安全，將於各路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口，管制範圍及時間。

交大指出，整場賽事沿線行經「中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區(高架)道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」，參加選手人數共計2萬9千人，另外，管制道路範圍內之公車候車處將暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請上北市公共運輸處網站查詢。

活動期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路，其中愛國東路(杭州南路至中山南路)往西車流：改道行駛金山南路(往南)、右轉和平東路、右轉羅斯福路、左轉愛國西路；則欲穿越中山南(北)路往東車輛，在汽車方面，改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行；機車則需要改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

對於，欲穿越中山南(北)路往西車輛，在汽車方面，建議改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行；機車則最好是改道至忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行，在堤頂大道(舊宗路至麥帥二橋)北往南車流方面，則改道行駛舊宗路；麥帥二橋往市區車流，則改道行駛麥帥一橋續行往西；環東高架道路往西車流，則改道行駛忠孝東路、南港路或南京東路；塔悠路南往北車流，則改道南京東路接三民路續行往北。

交大呼籲，為維護市區道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

(中時 )