今年澳網採用最嚴格防疫政策，72位選手被關在飯店房間。地主球員湯米奇(Bernard Tomic)美豔的女友抱怨連連，惹惱了同胞「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，基瑞歐斯點名批評湯米奇的女友「無知、可笑」。

湯米奇與女友席拉(Vanessa Sierra)一同隔離在飯店，席拉推文抱怨：「這裡只有一間廁所，而且我從沒在伯納德(湯米奇)面前上大號。我不知該怎麼辦，已經第3天了，我沒辦法在他面前做這種事。」席拉還抱怨食物是冷的，最重要是沒人幫她洗頭。「我從沒自己洗過頭髮，我平時都有美髮師幫我處理。怎麼辦？我等不及要逃出去做頭髮。」

過去行事乖張的基瑞歐斯也看不下去，「湯米奇是還好，但他的女伴顯然在狀況外，腦袋荒謬可笑。」不過冷掉的食物似乎引起球王喬柯維奇(Novak Djokovic)共鳴，他對澳洲網協會提出的「六大訴求」就包含著「提供像樣的餐點」，席拉形容大會送去的只是一般的快餐，迫使他們每天多付200澳元(約台幣4323)自己叫外賣。

席拉與湯米奇的戀情於去年11月曝光，席拉是成人付費平台OnlyFans的女星，媒體報導湯米奇還陪她拍了「限制級影片」。湯米奇單打世界排名一落千丈，近年把觸角伸向演藝圈，他從2016年的第17名跌到現在200名之外，這次是從會外賽打回澳網的。針對外界的批評，席拉也不客氣地回擊：「我就是覺得我的頭髮很重要。」「我不知世上還有這麼多白癡。」

(中時新聞網)