苗栗私立龍德家商一名許姓護理師去年無故遭校方解職，此案去年9月行文國教署，卻被教育部推責給苗栗縣政府，申訴迄今無果。(李侑珊翻攝)

一名原在苗栗私立龍德家商任職的護理師，去年申請育嬰假期間，突遭校方以人力不足為由解職，學校更在她尚未離職期間，便開始應徵新職員，遭逢不公平對待的她，以性平案件呈報苗栗縣政府，並轉發國教署，卻被地方與中央政府部會互踢皮球，迄今未果，長達半年沒有薪水，又得單獨養育兩名幼子，還無法申請失業補助，哭喊經濟壓力沉重。

台灣私立學校教育產業工會秘書長王宏男表示，該名護理師在去年3月開始放育嬰假，假期申請也獲校長同意，依規期間可領半薪，原定即將在去年9月1日開始上班，未料校方突然在去年7月31日解職，期間更沒有經過教評會討論，便直接告知人事合約終止，要她離開學校。

王宏男說，此案去年行文給國教署，國教署並在去年9月回函，認為性平屬於地方縣市政府，將責任推給苗栗縣政府，苗栗縣政府則表明，要到今年3月份才能再安排時間開會審議，明顯就是中央與地方互踢皮球，都不願意處理。

王宏男提到，該名護理師得單獨撫育兩名幼子，從去年8月到現在都沒有工作，甚至被學校退出公保，毫無收入，經濟壓力十分沉重，毫無收入的生活長達半年，不知如何是好。

該名護理師則表示，無法接受被如此對待，曾與校方多次談過，但龍德家商除了把責任推給苗栗縣政府，還說她「身分很特別」，即便職務是護理師，學校以教師身分聘任她，因此納入的是公保，育嬰假不能隨便請，但校方卻在去年6月29日突然通知要將她解職，聲稱是一年一聘，教職員任用是看招生情況，「說是要精簡人力，卻在我還沒離職的時候，開始應徵校護，這不是很奇怪？」之後確實也有應徵人員來面試，不過目前尚無新職員報到。

該名護理師也說，因為相關申訴公文都還在跑，尚無結果，所以她還沒有申請離職，但龍德家商最近又打電話給她，要求她立刻辦理離職，否則將無法拿到退撫金，如此過程來回已半年，因為還是沒有定案，所以也無法申請失業補助，被迫得繼續與資方調節。

龍德家商人事室回應，該名護理師在去年6月30日人事令到期，育嬰假請到去年9月1日，假期公文確實經過校長簽核，期間校方不斷聯繫，希望她能趕緊返校上班，該名校護卻因為家庭因素而無法返回崗位工作。此事目前等待苗栗縣政府調查結果，學校將配合辦理。

教育部表示，本案經學校來文說明，表明該校教職員工採聘約制，聘書條文第11條敘明，聘約到期如未收到新學期聘書，以不續聘論，不另行通知，並未有違法解除職務情事。

教育部提到，因該名護理師於育嬰假期間，學校未再續聘，涉及是否違反性別工作平等法之規定，案屬苗栗縣政府權責，本署業已移請苗栗縣政府卓處逕復，後續國教署將持續關心。

(旺報 )