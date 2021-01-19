過年就是要買彩券！台灣彩券今宣布今年春節加碼內容，最受歡迎的「大樂透」加碼連開13天、加開360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，加上2月1日機動加碼「威力彩」頭獎2億元，以及每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，累計今年春節加碼總獎金高達8.6億元，創近4年新高。

此外，台彩今也同步上市6款春節應景刮刮樂，其中，最特別的是千萬頭獎個數最多、結合現金加商品獎項Gogoro時尚電動機車的「1000萬行大運」及中獎率100％「金牛獎」等新品。

台灣彩券19日發表110年春節加碼暨刮刮樂新品，由總經理蔡國基說明加碼內容，包含總獎金8.6億的大樂透加碼360組100萬元紅包、威力彩機動加碼2億及賓果賓果獎金加碼16天，另外也推出最牛千元刮刮樂包含5個千萬大獎、150個百萬獎項及20個20萬加Gogoro電動機車的獎項。（鄭任南攝）

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，為了迎接即將到來的金牛年，特別推出近4年最高的春節加碼獎金8.6億元，最受歡迎的「大樂透」自2月9日至2月21日連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項。

蔡國基表示，大樂透即日起可以預購，想趁替自己年終獎金加碼的民眾，不妨加碼期間，每期至少買一注、50元的大樂透，有買就有中獎機會，還能兼做公益。

台灣彩券19日發表110年春節加碼暨刮刮樂新品，包含總獎金8.6億的大樂透加碼360組100萬元紅包、威力彩機動加碼2億及賓果賓果獎金加碼16天，另外也推出最牛千元刮刮樂包含5個千萬大獎、150個百萬獎項及20個20萬加Gogoro電動機車的獎項。（鄭任南攝）

大樂透自2月9日起至2月13日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，總加碼金額3.6億元，若2月9日到2月13日360組「春節大紅包」獎項尚未全部送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月26日為止。

從106年「大樂透」春節加碼採用加開一組「春節大紅包」獎號的方式深獲民眾喜愛，統計至109年春節加碼期間共有2292位的春節大紅包中獎人，其中13.7％的幸運兒是以包牌方式購買，開出的投注站也遍佈全國，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會。

6款應景強檔刮刮樂同步推出，首度亮相的「1000萬行大運」最具話題，堪稱最牛千元面額刮刮樂，每張售價1000元，有5個頭獎1000萬元，150個二獎100萬元，頭獎和二獎的個數為歷年面額1000元刮刮樂之冠，並精選電動機車領導品牌Gogoro，特別規劃20個三獎「20萬元＋Gogoro電動機車」，刮出機車符號就可以獲得20萬元及市價7萬5980元的Gogoro 3 plus，是面額1,000元刮刮樂首次規劃商品獎項的遊戲。

蔡國基表示，今推出的100％、牛年生肖限定款「金牛獎」，張張都有獎，很適合聚餐時刻，當年節贈禮送長輩或晚輩，「金牛獎」頭獎300萬元共有10個，每張售價500元。

同日上市的還有「大三元」、「刮刮金樂透」、「好運到」及「超速777」等4款充滿新春好預兆的刮刮樂新品，不僅玩法豐富多元，券面設計更是討喜。台彩表示，今上市的6款刮刮樂總獎項超過1897萬個，總獎金逾99億元。

(中時 )