由於逢農曆年及淡季，大立光(3008)預估，1月及2月合併營收將逐月走低，不過第1季非蘋智慧型手機品牌廠有不少新機上市，且市場預期，華為分割次品牌榮耀之後，榮耀每年出貨量可望逾7000萬支，有助於大立光營運，大立光今天股價終於回神，盤中一度站上2900元關卡，近期弱勢的玉晶光(3406)也同步止跌。

中美貿易戰華為新禁令及新冠肺炎疫情，讓大立光營運掃到颱風尾，高階智慧型手機鏡頭成長趨緩，致使大立光2020年合併營收559.44億元，年減8%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元，且今年第1季在半導體缺料、淡季及逢農曆年工作天數較少等因素影響下，營運持續平淡。

大立光執行長林恩平表示，1月看起來比去年12月差，2月有農曆年應該會更低，3月還看不到，由於半導體缺貨蠻嚴重，仍有些問題，無法預估今年第1季跟去年同期相比狀況。

儘管大立光營運仍處逆境，不過三星及大陸非蘋智慧型手機品牌廠5G新機於第1季陸續上市，且市場預期，華為分割次品牌榮耀之後，榮耀每年出貨量可望逾7000萬支，有助於大立光營運回穩。

此外，另一個值得期待的是想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，林恩平在日前法說會表示，目前高階鏡頭設計數量跟去年差不多，但高階鏡頭會導入貢獻多少還不知道。

大立光因營運仍無好消息，股價從去年弱勢到今年初，近期股價失守3000元關卡後頻頻探底，與矽力-KY(6415)股王寶座爭霸激烈，今天在買盤力挺下止跌反彈，盤中一度站上2900元關卡，暫時穩住股王寶座。

(時報資訊)