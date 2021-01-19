在投資氣氛熱絡及平台推廣有成下，「基富通」公布2020營運成果繳出好成績，在成立第四年正式由虧轉盈，實現全年獲利目標。

基富通客戶人數站上18萬人，2020年較前一年度增加50％，全平台年度基金申購量成長達100％；其中占平台每月申購量約3成的定期定額表現尤其突出，全年申購金額年增率達150％，整個平台的基金存量(AUM)突破500億元(台幣)。

基富通董事長林修銘表示，基富通的成立是為了讓基金投資人以合理的成本、足夠的資訊、方便的介面，在網路上安心地投資基金。成立四年多來，除了積極推廣平台投資基金的好處，也長期配合主管機關推動正確理財觀念，更透過多次與主管機關、資產管理業者合作，推動各種定期定額、退休準備等相關理財規劃，將基金理財教育推廣傳給更多投資人。

林修銘指出，2020年平台仍維持多項業務指標的快速成長，包括客戶數在2019年已達12萬人的高基礎下，仍出現五成的年增率，總客戶人數成長至18萬人。隨著客戶人數大增，加上2020年是風險與機會夾雜的一年，資金行情推動投資市場交易熱絡下，平台年度申購量更較前一年度倍增；值得一提的是，在定期定額推動有成下，全年定期定額申購量年成長出現150%的亮麗表現，2020年12月單月定期定額扣款金額已達約18億元。

林修銘進一步指出，2020年對基富通來說是相當重要的一年，在多項業務持續締新猷下，平台實現成立4年以來的首度全年獲利。

林修銘說，2021年基富通將邁入成立以來的第五年，身為國內線上基金交易平台的領頭羊，基富通在推動正確理財教育觀念上也不遺餘力，過去兩年更在「好享退」專案的推動下，成功將及早以定期定額做退休準備理財規劃的觀念帶給民眾，不但引發市場對退休準備的重視，也讓更多民眾以親身參與專案來啟動自己的退休準備。

(工商 )