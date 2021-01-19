寒假到了，不少大學開辦冬令營，4、5天的課程收費幾千元到1萬多元，有的還強調「有助於未來參加甄試」，教育部近日發文給各大學，指營隊若涉及招生倫理等不公情事，將進行糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的依據。

從111學年起，大學考招新制將上路，申請入學採計高中生的學習歷程檔案。看準學生想要件夠漂亮的學習歷程檔案，有些營隊在宣傳時強調，「全程參與的學生，將頒發研習證書並可帶回成果作品，有助於甄試升學」。

教育部昨日發文改各大學，辦理冬令營團隊不能涉及違反招生倫理。（林志成攝）

許多大學校系從去年底就開始宣傳冬令營活動，今年寒假，至少有40多所大學辦了170幾個冬令營，4、5天的營隊，收費3000多元到1萬多元。其中，許多營隊更強調參加後有助於未來參加甄試。

對此，教育部昨天發文給各大學說，系學會辦理各項營隊活動及大學師長協助高中辦理相關活動（如營隊、講座），應避免涉及高額收費、過度渲染可納入學習歷程或有助於未來個人申請等有違招生倫理情形。

教育部舉例，C大學推廣中心或系學會辦理各項活動或寒暑假營隊，過度宣傳強調可納入學習歷程檔案，甚至暗示未來參與該校個人申請入學可加分情勢，這都違反招生倫理。

教育部表示，新課綱高中生要建置高中學習歷程檔案，未來參加大學個人申請要交第二階段備審資料，可由學生自所上傳中央學習歷程的資料中勾選提供，因此應避免外界對於部分大學師長與高中合作、大學系學會辦理營隊，衍生招生倫理之質疑而影響各校聲譽。

教育部表示，各大學與高中合作時，宜採多所大學對多所高中，並建議以非營利、鼓勵參與方式進行，相關活動強調以興趣探索及瞭解學群學系特色為主，避免過度連結學習歷程檔案等情事。

教育部呼籲，大專院校應本著公平、公正、公開原則辦理招生，如確有涉及招生倫理不公等情事，學校就須對相關人事追究責責任，並檢討改進；教育部對於類此招生嚴重疏失，也將予以糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關講補助款之參據。

(中時 )