新莊土地公栽了 偷拍建商帶小三 恐嚇勒索200萬元

竹聯幫月堂弦月會副會長陳俊南自詡為「新莊土地公」，平日靠高利貸討債維生，日前偷拍某建商帶小三到汽車旅館照片，再持假「記者證」恐嚇得手200萬元，永和警分局獲報18日逮捕陳嫌等6嫌到案，訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

據悉，陳嫌利用同夥先前從事金融保險業務之便，得知急需借款的被害人進行放款，借款100萬元要先扣除手續費用等，僅剩下80萬元，再收取高額利息，待被害人無力還款後，再以幫派名義，率同夥丟擲雞蛋、張貼討債海報、大聲公滋擾、電話語音恐嚇等方式討債。

竹聯幫月堂弦月會副會長陳俊南日前偷拍某建商帶小三到汽車旅館照片，再持假「記者證」恐嚇得手200萬元。（翻攝）

此外，陳嫌還鎖定建商等商界人士，購買多組GPS衛星追蹤器及蒐證器材，偷拍某建商帶小三上汽車旅館照片，再自製假「記者證」恐嚇勒索，得手200萬元，另外還有10餘人遭暴力討債。

永和警分局與刑事警察局第二大隊第二隊共組專案小組，報請新北地方檢察署檢察官李宗翰指揮偵辦，18日掃蕩幫派成員據點，逮捕陳嫌等6嫌到案，查獲本票、討債委託書、開山刀、防狼噴霧劑、GPS追蹤器、跟蹤筆記、電腦主機等證物。

(中時 )