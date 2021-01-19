竹聯幫月堂弦月會副會長陳俊南自詡為「新莊土地公」，平日靠高利貸討債維生，日前偷拍某建商帶小三到汽車旅館照片，再持假「記者證」恐嚇得手200萬元，永和警分局獲報18日逮捕陳嫌等6嫌到案，訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
據悉，陳嫌利用同夥先前從事金融保險業務之便，得知急需借款的被害人進行放款，借款100萬元要先扣除手續費用等，僅剩下80萬元，再收取高額利息，待被害人無力還款後，再以幫派名義，率同夥丟擲雞蛋、張貼討債海報、大聲公滋擾、電話語音恐嚇等方式討債。
此外，陳嫌還鎖定建商等商界人士，購買多組GPS衛星追蹤器及蒐證器材，偷拍某建商帶小三上汽車旅館照片，再自製假「記者證」恐嚇勒索，得手200萬元，另外還有10餘人遭暴力討債。
永和警分局與刑事警察局第二大隊第二隊共組專案小組，報請新北地方檢察署檢察官李宗翰指揮偵辦，18日掃蕩幫派成員據點，逮捕陳嫌等6嫌到案，查獲本票、討債委託書、開山刀、防狼噴霧劑、GPS追蹤器、跟蹤筆記、電腦主機等證物。
(中時 )
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