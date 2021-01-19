針對經濟部與金管會接連出手修法管制陸資並重新定義「新陸資」，並限制來台投資項目，全國商總主席賴正鎰19日指出，儘管去年有新冠肺炎與中美貿易戰，但大陸的經濟快速崛起，在全球表現亮眼，尤其在大陸與東協等國RECP生效後，台灣更不能將陸資拒之門外，將不利兩岸與全球經貿往來發展，建議政府在拓展國際經貿發展之時，也要兼顧經營有成之大陸市場，延續兩岸經貿共存共榮。

經濟部日前宣布陸資新定義，對陸資股東持股30％改為「逐層認定」，以避免陸資藉由層層投資稀釋持股比率，這項新政策上路後，金管會近期又祭出三措施，包括發函給外資保管銀行及券商，提醒注意來台外資是否符合新規定，並檢視現有外資是否因新規定變成陸資，以及全面了解在台上市的外國企業（ＫＹ類股）是否符規。

賴正鎰指出，政府在去年8月修法禁止台灣商業活動或經銷大陸OTT愛奇藝，封殺淘寶等，經濟部又於去年12月底公布修正「大陸地區人民來臺投資許可辦法」的相關條文，嚴格審查陸資來台投資，相較於其他國家積極與大陸維持緊密經貿關係，台灣這樣做，只是反其道而行。

他說，大陸2019年GDP在世界各國排名中，以14.36兆美元排名第二，僅次於美國的21.43兆美元，而全球受到新冠肺炎影響經濟，但大陸的表現仍舊亮眼，所以不久前英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）以及日本兩大智庫，都不約而同預測稱大陸GDP將提前在2028年超過美國，成為世界最大經濟體，比原本估計早了5到7年。

其次，1990年台灣GDP總量約1700億美元，而整個大陸約3878億美元，差不多是台灣的2.3倍。大陸GDP總額2000年已提升至台灣的4.1倍，2019年更達到台灣的23.5倍之多，台灣跟大陸各個省市相較，已遠遠落差很多。

在出口貿易方面，2020年台灣對大陸出口總額達2006.64億美元，較前年大幅成長16％；台灣從大陸進口601.41億美元，年增9.1％；台灣對大陸貿易順差達創紀錄的1405.2億美元，較前年大增226億美元，大陸成為台灣最大貿易順差來源。顯見這兩年來在中美貿易戰及新冠疫情衝擊下，兩岸經貿依存度不降反升。

賴正鎰表示，大陸2020年進出口總值和出口總值均創下歷史新高，顯示在全球正陷入疫情風暴中，大陸復甦快速，跑在前面，成為主要經濟體唯一外貿正成長的國家。儘管中美貿易戰看起來還會繼續，但他相信在美國新任總統拜登就任後，將會趨於緩和，尤其是大陸的一帶一路政策，前進歐亞等國家，加強與國際合作經貿之時，台灣更沒有理由不跟大陸往來。

賴正鎰說，經濟部國貿局統計，台灣對東協十國在2019年貿易總額年增率為-4.07%，出口貿易也是負成長7.21%，2020年前11個月貿易總額為負0.55%，出口則為負2.87%，顯見政府的新南向經貿政策，並不如預期。

根據經濟部投審會統計數據，外資來台投資統計，截至去年底約1903億美元，陸資來台僅有24億美元。但根據最新統計，2020年前11月核准對大陸投資金額為56.03億美元，較2019年前11月37.25億元大幅增長50％。賴正鎰認為，這代表台灣對大陸投資也有落底反彈的趨勢，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁，而非更嚴格才對。

他建議政府台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資外，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。

他強調，兩岸一定要維持穩定交流與發展，繼續在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，只有兩岸好，台灣經濟才會好，尤其是台灣對大陸出口貿易額佔比43.8%，在亞太15國簽訂「區域全面經濟夥伴協定RECP」後，兩岸經貿更重要，政府應加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。

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