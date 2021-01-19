真理大學台灣文學資料館館藏保存爭議，教育部長潘文忠、真理大學校長陳奇銘19日上午南下與張良澤教授閉門協商，潘文忠會後表示，將再邀台灣文學界專家、學校組成專案小組規畫討論，但張良澤說，學校有提出新的計畫，自己已是「局外人」，他提出自己的夢想版本，希望於真理大學台灣文學國家園區。

潘文忠表示，台灣文學資料館典藏了非常珍貴的台灣文學資料，多年來在張良澤的收集典藏及很好的展示，他看了之後覺得應該再全力來推動。

張良澤希望政府於真理大學成立台灣文學國家園區。（劉秀芬攝）

對於台文館後續規畫，潘文忠說，學校將邀請專家組成專案小組，對現況思考討論，麻豆校區將作為主要典藏、展示、參訪場所，北部校區以教學使用推廣為主，在此基礎下，教育部、文化部對後續資源收藏、保存，包含數位化永續保存上，會持續努力，而且未來還是要借重張良澤老師專長，為後續發展作努力。

張良澤則回應說，學校有新的計畫很好，但能做多少他不知道，他現在已是局外人，教育部長曾詢問他的意見，他建議把麻豆校區打造成台灣文學國家園區，提升台灣文學地位、能見度。

(中時 )