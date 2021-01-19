澳洲當局打算強迫谷歌（Google）和臉書（Facebook）為新聞內容付費給媒體機構，美國今天呼籲澳洲放棄這項計畫，表示此舉對消費者和企業恐造成「長期的負面後果」。

澳洲想強迫Google和臉書等美國科技巨擘為旗下平台刊登的新聞內容付費給當地媒體機構，否則將面臨數以百萬計美元罰款，堪稱全球審查上述科技企業權力最積極的舉措之一。

法新社報導，澳洲的計畫將套用在臉書的動態消息（News Feed）和Google搜尋功能上，導致這些數位公司揚言要限制提供給澳洲民眾的服務。

美國貿易代表署（USTR）提交澳洲參議院諮詢有關立法草案的意見書中，稱這是一項「找麻煩」的計畫，在未先確定有違反澳洲法律或市場失靈情事的情況下，「特別鎖定」兩家美國企業。

美國貿易代表署意見書表示：「美國政府擔心，此舉透過立法，在瞬息萬變的數位市場中規管特定參與者的競爭地位，明顯損害兩家美國企業，恐導致不良結果，也可能會對美國和澳洲企業，以及澳洲消費者造成長期負面影響。」

這份日期為1月15日的意見書主張，澳洲當局這項計畫判定補償新聞業的強制仲裁程序「在根本上不平衡地」偏袒新聞業，因為應該要考量新聞製作成本，而非數位平台所支付的費用。

意見書也指出，澳洲這種開全球先例的規範，可能會因為在補償計畫中排除外國媒體，「引發外界對澳洲國際貿易義務的擔憂」。

美方這封意見書呼籲澳洲暫停立法推動於今年實施這類規範，以進行更多研究，若有必要，也可先實施自願的行為準則。

(中央社)