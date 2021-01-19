彰化縣消防局救護人員現場示範12導程心電圖儀器的操作流程。（謝瓊雲攝）

彰化縣救護車全面配置心電圖儀器，去年一整年總計成功搶救回64人生命，3年累計搶救87名急性心肌梗塞病患，最年輕者僅31歲。（謝瓊雲攝）

彰化縣救護車全面配置心電圖儀器，去年一整年總計成功搶救回64人生命，3年累計搶救87名急性心肌梗塞病患，最年輕者僅31歲。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局前年底將救護車全面配置12導程心電圖機，2020年成功救回64條人命，是前2年合計救回人數2倍以上；彰化縣長王惠美19日也宣布，今年起將進一步推動「車上給藥」預防再度栓塞，造福更多民眾。

119消防節，彰化縣消防局19日在彰化縣政府中庭舉辦「讓愛傳出去，聽見心跳聲」感恩慶生會，為74歲的謝楊阿樣等人慶祝重生，前年10月她因急性心肌梗塞，幸好和美消防隊員在救護車上，即時將心電圖傳至醫院，到院後立即進行心導管手術打通血管，順利從鬼門關前救回一命，家屬決定再捐一部儀器給消防局。

王惠美表示，搶救人命分秒必爭，心臟疾病驟逝猝死案例愈來愈多，2018年全縣才2台心電圖機，在積極宣傳推廣下，帶動捐儀器熱潮，前年募得1290萬元，完成43輛救護車全面配置；從2018年搶救回8人，前年15人，去年救命人數倍數增長，3年累計救回87人的寶貴生命，等於幫助了87個家庭。

王惠美說，感謝許多捐贈者的無私善舉，縣內6家設有心導管室的醫院全力相挺，尤其所有消防同仁24小時全年無休，守護縣民生命財產安全。今年起救護人員透過線上即時取得醫療指導醫師醫囑，將可現場給予「雙抗血小板」藥物，預防患者再度栓塞，造福更多人。

消防局長邱聰佳說，去年救護出勤使用12導程心電圖機共891件，換算每執行13.9件、就有1件是急性心肌梗塞，彰化縣接受心導管治療的平均時間僅52分鐘，比衛福部建議的90分鐘，足足快了38分鐘，顯見推動到院前心電圖成效卓著，能爭取黃金時間，避免心臟肌肉持續惡化。

消防局表示，去年搶救回的64人中最年輕僅31歲，顯見心肌梗塞年齡層有下降趨勢，推測可能因飲食習慣改變、西化有關；因急性心肌梗塞致死率很高，呼籲民眾當出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗的典型症狀就要警覺，主動救醫。

(中時 )