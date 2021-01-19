一間醫院已出現5位醫護感染新冠肺炎，一開始中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻堅持不肯透露是哪間醫院，拖了一周後直到昨天才在不小心脫口而出後，正式承認該院是部立桃園醫院，對此民進黨籍台北市議員王世堅也直言，早點公布可以盡早減少前往該院看病民眾數量，才是正確的作法。

1月12日部立桃園醫院兩位醫護確診，但由於當時該院並未停止對外門診，仍需大量醫護人力上班，因此第一時間指揮中心僅將39為醫護人員列為居家隔離14天對象，然而之後爆出的3位確診醫護卻都不屬於這39人之列。不僅如此，具指揮中心研判，該院第一院確診的醫師是在照顧新冠肺炎確診者時被傳染的，但之後該院卻因為人力問題，未能落實分艙分流，導致這位醫師前往其他病房接觸其他醫護人員，造成進一步傳染，也凸顯該院醫護人力不足的問題。

王世堅今天中午在網路節目「鄉民來衝康」上表示，民眾本來就有知的權利，指揮中心想要保持好的防疫成果要，應考量是否適度更讓大眾了解資訊反而更安全， 因為這次這間醫院有無落實分艙分流的爭議，凸顯我國醫護人員人力不夠，以各地醫院門診量、住房率之高，沒有辦法移出多的人力貫徹分艙分流，但事後看，一開始就講出來是哪間醫院，可以減少部桃門診量，這個方式才更正確，相信陳時中記取本次的經驗，做出滾動式調整。

國民黨副秘書長柯志恩也直言，一開始不公布是哪間醫院應該要有特殊理由，結果竟然是說溜嘴後公布，那一開始為什麼不能公布？主持人趙少康也直言，如果不明講，只如同指揮中心一開始說是「北部某醫院」，只會讓在北部各地要去醫院的民眾都緊張，反而不好，公布之後就診人數減少，醫生的工作負荷量也可望下降，可以趕快去採檢。

而對於陳時中發燒有症狀還出來親自主持記者會不肯交由指揮中心副指揮官或發言人召開，柯志恩分析，陳時中怕的是被人取代，重大事件怎能不是他來主持？ 就好像連學校學生怎樣穿，蘇貞昌也要出來喊話，他也是很怕被取代。台灣有太多為政者對自己沒信心，因為有太多人可以取代他做出更好的發言。

(中時 )