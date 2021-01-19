國民法官制度定2023年上路，台北地院舉辦新制首場模擬法庭，準備程序日前終結後，北院已寄發候選國民法官通知書給150名中籤民眾，前來參與不只可向公司請公假、薪資照領，還能領取500元車馬費，若獲選國民法官進行為期3天的審理，將可領取總共7500元出席費。

本次中籤的候選國民法官有71位男性、79位女性，最高學歷包含具博碩士資格以上6位，大學或專科以上106位、高中職38位、國中2位、小學4位、未填載者4位；職業部分，上班族53位最多，其次為家管16位，之後依序為退休13位、自營商12位、教職10位、醫護7位、學生4位、公務員4位、自由業或其他12位，未填載者6位。

台北地院對國民法官信封做了點修改，避免民眾誤會收到法院傳票。（黃捷攝）

候選國民法官收到通知書，務必將內附的調查表及問卷填妥後回寄。（黃捷攝）

北院行政庭長黃珮禎表示，與一般法院信函相比，北院把國民法官信封做了一點修改，如特別加註「敬邀參與國民法官」，避免讓民眾誤以為收到傳票。

黃珮禎並呼籲，收到通知書的民眾務必填妥調查表及問卷，2月1日前使用內附回郵信封寄回北院，以利2月22日進行選任程序。北院舉辦首場國民法官模擬法庭，審理過程完全擬真，獲選民眾不用通過司法官考試就能體驗當法官，機會難得，請候選國民法官千萬不要錯過。

(中時 )