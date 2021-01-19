5G應用及宅經濟等需求暢旺，使封測業2020年營運有驚無險恢復成長，受惠市場需求續旺、產能供給吃緊及漲價題材帶動，近日股價上演落後補漲潮。在龍頭日月光投控(3711)登高一呼帶動下，封測族群今（19）日股價普揚，成為盤面上強勢類股。

其中，領漲的日月光投控飆升8.97％至109.5元，續創投控上市以來新高。測試大廠京元電子(2449)飆升7.43％至39.75元，創半年高點。記憶體封測廠華東(8110)放量勁揚6.3％至13.5元，南茂(8150)則勁揚近4％至37.8元，回升至1個月高點。

測試廠欣銓(3264)勁揚4.97％至42.25元、華泰(2329)穩揚3.8％至16.4元，分別持穩近15月及歷史高檔區間。菱生(2369)上漲3.45％至15元，矽格(6257)穩揚近3％至48.2元，矽格轉投資的台星科(3265)開高後亦穩揚逾1％。

超豐(2441)一度勁揚4.48％至65.3元、續創新高，惟隨後漲勢收斂至約1％。昨（18）日大漲8.18％的同欣電(6271)今日走勢震盪，大致力守紅盤。近日漲多的頎邦(6147)走勢亦相對震盪，維持約0.5％漲幅。

至於台積電轉投資的精材(3374)開高走揚2.72％，隨後受賣壓湧現拖累翻黑小跌。鴻海集團旗下的訊芯-KY(6451)開高上漲1.42％後亦見賣壓出籠，翻黑下跌逾1.5％。力成(6239)開高漲近3％後同樣遭逢賣壓、翻黑下跌近2％至100元，但午盤後收斂至平盤。

(時報資訊)