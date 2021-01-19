春節即將到來，有台商反映，回台後被將近7000元的新冠肺炎自費篩檢費用嚇到，比湖北醫院的344元台幣高出逾19倍，不懂為何台灣自費篩檢要這麼貴？衛福部長陳時中對此回應，因為台灣檢驗較準，而且已經降價一次了，不過，前綠委沈富雄算了一下成本後，認為7000元真的是貴森森，政府不應趁火打刼，更批評陳時中的回應「僚氣十足，典型的時中作風」。

沈富雄今（19日）在臉書發文表示，越來越多國家要求入境旅客必須檢具3天內採陰的證明，台灣的篩檢費是7000元，大家都覺得貴森森，陳時中的回應有3：(1)已經降價一次了。(2)大陸是整批驗，我們是一個一個驗，比較精準。(3)現在正處於作戰狀態，沒空想這些！

對於陳時中的這3個回應，沈富雄直言，僚氣十足，典型的時中作風，7000元和英美同價，但台灣的醫療處置費幾乎每一項都是美國的1/3以下，因為人力費用便宜，美國的最低薪資每小時美金15元，台灣則是新台幣150元。

沈富雄強調，7000元中1000元是醫材及試劑費用，其餘6000元與人事費用相關，所以台灣的合理費用應在3000-4000元左右，只有把參與檢驗的醫護及醫事人員的鐘點費調高到與美國同價，7000元才算說得過去。

沈富雄譏諷，「我的估算如果不合理，請部長指教，否則，應立刻降價。出國的人雖然相對富裕，但政府也不應該孤行獨市，趁火打刼」。

(中時新聞網)