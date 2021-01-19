台南一名17歲少女小安（化名），自2001年國小三年級開始，被生父猥褻1次，遭繼祖父硬上81次、性侵未遂1次，2019年間不堪受辱離家出走，向友人求助後報警，揭發生父與繼祖父淫行。台南地院日前審理後，將小安的父親判刑8月，繼祖父重判7年10月。

判決書指出，小安2008年至2014年6月間與父親同住，但父親2011年2月2日晚間，趁女兒熟睡後悄悄進入房內，將手伸進內褲裡撫摸私處、大腿得逞，小安被嚇到驚醒，仍慘遭父親侵犯。

小安2014年7月間改與繼祖父同住，繼祖父明知小安的經濟、物質需倚靠他，卻藉此對小安發關係，於2016年3月至2019年6月小安就讀國二年級到高中一年級時，以兩週至少一次，對她性侵81次，2019年6月27日晚間企圖再硬上，最後因小安奮力抵抗而作罷。

據「ETtoday新聞雲」報導，小安2019間不堪長期受辱，決定離家出走，向友人求助後報警，全案才曝光。

台南地院審酌，小安與父親達成和解，並獲得原諒，遂依成年人對兒童犯乘機猥褻罪，將小安的父親判刑8月，緩刑2年。另因小安與繼祖父未達成和解，未獲得原諒，將小安的繼祖父依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交罪，共81罪，各處1年2月刑期，另依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交未遂罪，判刑10月，合計應執行7年10月，可上訴。

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(中時新聞網)