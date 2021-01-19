台灣採檢費用比大陸湖北醫院高出19倍，引起各界關注。指揮中心解釋，除了試劑成本外，也要考量檢驗人力與設備的成本。小兒科醫師陳木榮則說，過去許多家長埋怨自費流感快篩的價格太高，他回憶起自己替病人快篩，遭嘔吐物、鼻涕噴滿全身，不幸感染傳給家人，最後全家都發燒，指出民眾若仍嫌篩檢費用太貴，那就自己動手做，絕對比較便宜！

小兒科醫師陳木榮昨在臉書分享，多年前在診所做流感快篩，因沒有健保給付，想檢驗流感就要自費，當時一位媽媽不客氣的說：「流感快篩成本多少錢？為何自費這麼貴？」但他只是醫生，不是生意人，也不知道自費流感快篩要怎麼算價格，但幾百元真的算貴嗎？其實很便宜。

陳木榮表示，為替病人進行快篩，他必須從小到大努力讀書，考上醫學系，將鼻腔喉嚨的構造弄清楚，才不會搞錯位置、插錯洞。也曾在做快篩時，被病人的嘔吐物吐滿全身，也曾被病人的鼻嚏噴滿臉，兩天後開始發燒合併肌肉痠痛，躺在客房不敢進主臥室睡覺，四天後全家大小都發燒，好不容易退了，他卻咳嗽了兩個月。

陳木榮也說，過去曾有孩子做完快篩檢查後，確定不是流感，爸媽立刻變臉指責他判斷能力不好，一開始就不該讓孩子這麼痛苦；也有孩子做完快篩之後，阿嬤打電話來抱怨，孩子哭了整晚、心理受創，要醫師負責；更有火爆媽媽斥責，快篩傷了孩子鼻黏膜，回家之後流鼻血。

陳木榮指出，只收幾百元的快篩，可能會傳染給醫師全家人，且醫師還要負無限大的保固責任，結果還被嫌太貴？醫療從不是便宜的東西，台灣的健保便宜，不是全世界的常態，這些便宜醫療，一直都是建立在醫護人員的血汗上。

針對「有人嫌台灣新冠病毒自費篩檢太貴」，陳木榮查詢發現，新冠自費篩檢的價格約是5000至7000元。嫌貴的人是否想過，自費篩檢新冠病毒，負責執行篩檢的醫生及檢驗人員承擔了多少風險，都是金錢數字難以衡量的，因此不該只看耗材成本。

陳木榮也反問，若醫生或檢驗人員因替你篩檢而得病，甚至是死亡，「你心裡會有一絲一毫的內疚嗎？會願意出錢照顧醫生遺孀孩子下半輩子嗎？」確診新冠病毒國家社會須花210萬隔離治療，只花7000元自費篩檢，其實划算到是全世界都驚訝。

陳木榮透露，看到這邊仍嫌貴的人，其實有個解決方法。在美國聖地牙哥的校園中有自動販賣機中可以買病毒檢測包，「你來你來你自己來！這個絕對比較便宜！就是自己動手！」就像當年回答那位嫌太貴的媽媽，「請廠商把篩檢工具用成本價賣妳，妳拿回去自己戳到鼻孔的最深處，妳自己做！」

(中時新聞網)