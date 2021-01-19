鄭爽身陷棄養代孕2娃風波，外界都在等她出面說明。（圖／取材自鄭爽微博）

29歲大陸女星鄭爽和舊愛張恒昨（18日）被爆在美國找代理孕母，取得2個小孩，但鄭爽和張恒已分手，鄭爽還被爆要棄養孩子的音檔，鄭爽毀滅三觀的發言震驚演藝圈，她的形象已黑化，鄭爽代言的Prada、Lola Rose錶已刪除她的內容，而今恰好是鄭爽控告張恒的民間借貸糾紛案進入二審，張恒的律師透露鄭爽拒絕調解，但風波延燒至今，鄭爽都沒出聲，外界都在看她會如何面對。

鄭爽與大她1歲的張恒2018年因節目《這就是鐵甲》結緣，小倆口愛得高調，還一起登上戀愛實境節目，但兩人分手卻分得難看，甚至爆出財務糾紛，鄭爽一狀告上法院，而張恒昨卻發文自揭滯留美國、還曬出一對孩子，陸網隨後也曝光孩子的出生證明，父母親名字都和鄭爽、張恒相同。

由於孩子出生僅隔一個月，鄭爽也因此被爆是找代理孕母生小孩，這時鄭爽卻傳出，帶著爸媽和張恒父母提出棄養，她甚至激動爆粗口：「孩子真的打不掉，X的，我都快煩死了」，鄭爽毀滅三觀的發言，讓她形象陷入黑化，鄭爽代言的品牌Prada和腕錶品牌Lola Rose已刪除有關鄭爽的內容，甚至鄭爽拍的雜誌照也都被限制觀看。

鄭爽的棄養代孕風波，還延燒到外媒，美國時尚雜誌《WWD》報導，鄭爽因涉兒童糾紛而遭抨擊，鄭爽面臨前所未有的脫粉潮，連她110萬官方後援會會長也發文宣布「脫粉」，並發文：「希望大家一定要有正確的三觀，不管怎麼樣，代/孕不對，棄養更不對」。

巧的是，今天是鄭爽控告張恒的民間借貸糾紛案進入二審開庭，雙方都沒有現身，而聽證結束後，張恒的律師則透露鄭爽拒絕調解。截至發稿前，鄭爽尚未對外回應，但她今天已悄悄登入微博刪文，外界都等鄭爽回應這次的風波。

(中時新聞網)