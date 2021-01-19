新冠疫情影響下全球經濟活動大受衝擊，畜牧飼料大宗的玉米及黃豆進出口也受到影響，飼料價格也面臨調漲，尤其春節更是用豬高峰，豬價恐再上漲，農委會主委陳吉仲今(19)日指出，近期將調度黃豆粉給農民做飼料使用，豬價目前每公斤76元，與過去10年相比還在合理範圍。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開跨部會第17次會議會後記者會，由於玉米、黃豆等飼料原物料價格上漲，民眾擔心豬價是否會居高不下，甚至猜測可能突破每公斤80元，陳吉仲表示，豬飼料佔飼養成本近6成，但到岸價格還是得看國際黃豆與玉米的價格波動與運費才能得知，不過針對價格波動與運費調漲都已盤點與掌控，農委會將確保提供足夠的生產資材如玉米、黃豆、小麥等讓農、漁、畜產品供應給消費者。

另外近期將有超過6萬公噸的黃豆進口，而沙拉油製程後的黃豆粕也可磨成黃豆粉供豬農做飼料使用。

豬價部分，截至昨(18)日毛豬成交價格每公斤76元，與過去10年相比仍屬合理波動範圍；今日距離春節前批發市場交易日剩15天，該期間每日需求量為2萬頭，但在年菜、香腸、臘肉等大量需求下甚至可超過2.4萬頭。

農委會副主委黃金城說，去年在沒有重大疾病影響下，國內豬隻育成率都不錯，豬源可以保證供應無虞，過年前兩天甚至可單日供應3萬頭，但還是得看市場需求而定，不過他強調這並非史上供應量最高的一次。

(中時 )