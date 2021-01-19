馮天祥說，這２個個案到醫院求診，以中醫角度，紅麴具有降低膽固醇、改善血液循環及消化系統的功能，他皆以紅麴萃取的壽美降脂一號膠囊治療，半年將２人控制在正常值內。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化50歲周小姐時常應酬喝酒，外型姣好身材纖細的她，膽固醇數值竟高達400，52歲愛吃美食的張小姐同樣不胖，但三酸甘油脂竟然也超標3倍，衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥就說，高血脂並非肥胖者專利，不良飲食習慣、酗酒等，都有可能會產生三高。

馮天祥表示，高血指通常來自不良飲食習慣、抽菸、喝酒、肥胖、缺少運動等等，許多民眾都不知道自己血脂過高，透過檢查才發現問題，普遍民眾都抱持著沒有不舒服就不用看醫生吃藥的心態，久而久之不去控制的話，嚴重可能會引發心肌梗塞等心臟血管疾病。

馮天祥說，高血脂不解決，脂肪會堆積在血管內壁上，久了會造成動脈硬化，血管內腔狹窄形成血栓、甚至血管阻塞，引發心絞痛、急性心肌梗塞等，嚴重還會腦出血、腦梗塞等，所以建議民眾必須及早治療，控制血脂。

馮天祥說，這２個個案到醫院求診，以中醫角度，紅麴具有降低膽固醇、改善血液循環及消化系統的功能，他皆以紅麴萃取的壽美降脂一號膠囊治療，半年將２人控制在正常值內，不過仍須適度運動、並且戒菸酒等作為，來保持良好的身體健康。

(中時 )