知名連鎖比薩店必勝客吃到飽餐廳又少一家，繼新北「永和餐廳歡樂吧」後，「景美餐廳歡樂吧」也確定只營業到1月26日，未來將由全新外送店提供服務，員工感嘆：「少了誰就不像是完整的大家庭，很不捨」。

必勝客景美餐廳店貼出的最新公告表示，將於1月26日結束營業，轉型成外送店模式，並於鄰近全新地點提供服務。《ETtoday新聞雲》報導，業者低調回應，基於整體營運考量，景美餐廳服務至1月26日，鄰近的全新景美外送店1月29日起持續為消費者服務。

根據必勝客官網，歡樂吧每人319元起吃到飽，提供現烤比薩、烤雞、義大利麵、沙拉吧無限吃到飽，還有特色主題異國美食，受許多學生及上班族青睞。目前全台剩6間歡樂吧門市，景美餐廳歡樂吧收掉後，全台只剩台北3間、桃園1間、高雄1間共5家歡樂吧。原景美店員工有人離職，也有人會轉去外送店。

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(中時新聞網)