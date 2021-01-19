中華郵政公司推動制服改革，保留原本的綠色元素，加入銀灰色polo衫搭配綠色背心，新造型在臉書社團中搶先曝光。中華郵政指出，新制服預計3月上線，1萬餘名郵務士將全面汰換舊制服。

有網友在臉書社團「郵局郵政全民開講」中貼出中華郵政內部製作的懶人包，曝光新款外勤夏季制服，衣服材質採用機能布料減少夏季悶熱感，背心、褲子多口袋設計方便外勤使用。中華郵政整理新制服9大特色，包括透氣、吸濕、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨以及舒適。

中華郵政回應，新制服預計今年3月可供1萬餘名郵務士全面換裝，設計有經過內部委員會，也有邀請各地同仁討論，並經內部票選。儘管有聲音認為新制服不好看，但審美觀本來就很主觀，不可能讓所有人都認同，但相信多數人都能接受。

中華郵政表示，考量基層常反映制服材質不佳，新制服設計時的實用性與布料使用上都更加強，希望貼近外勤需。長袖polo衫可因地制宜，例如北部較冷袖子可以放下來，南部較熱則可以摺成短袖。

(中時 )