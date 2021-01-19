台積電(2330)對今年晶圓代工產業持續看好，預計整體晶圓代工業將成長約10%。聯電(2303)今年營運亦可望同步更上一層樓；聯電股價開高走高，盤中一度攀高至53.9元，創18年多來新高價，市值達6695億元，居台股第7位。

繼台積電後，聯電線上法人說明會將於27日登場，法人預期，晶圓代工產能供不應求，聯電8吋與12吋代工價格已陸續調漲，聯電法說會可望釋出正面訊息。

產業來看，展望今年，台積公司預期，不計記憶體的半導體產業將再成長8%，晶圓代工業將成長約10%，產業將持續成長。加上漲價效應，法人看好聯電今年營收與獲利成長可期。

此外，三星（Samsung）有意挑戰日本Sony影像感測器（CIS）龍頭地位，擴大委由聯電代工生產，將可挹注聯電業績。

聯電今天股價開高走高，盤中一度達53.9元，大漲4.25元，漲幅達8.56%，市值攀高至6695億元，居台股第7位。

(時報資訊)