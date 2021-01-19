磊山保經今年喜迎11周年，2020年磊山持續專注在長年期保障型保險商品，總業績較2019年逆勢成長21.7％，新增8.1萬件保單，也完成611億元保額。業務總經理林世德表示，磊山執行的策略分作四大面向，即專業、精緻、資訊、國際化，用「保險公司的觀念」經營保經公司，總公司除了協助夥伴完成目標，也擁有永續經營的精神。展望未來，磊山2021年業績目標達到年成長60％，同時業務夥伴將突破2400人，也期盼磊山未來與保險公司能夠持續深度合作，為客戶提供更全方位的保險規劃服務。

磊山保經在2015年制定「30、3000、百點、百億」十年計畫目標，分別是帶狀支持30個公益團體、招募3000位業務夥伴、培育100位團隊長、每年完成100億元保額，至今幾乎已全數達成。展望下個十年，磊山願景和目標都有了新面貌，林世德表示，磊山要提升「新十年計畫」，包括支持30個地方創生計畫、培育3000名擁有國際證照的顧問、設立100個營業據點、每月完成100億元保額。

林世德指出，近年主管機關正在透過規範逐漸提升業務員的專業及法令遵循的要求，提升保險從業人員的專業以提高更好的保險服務，這也是保險業未來必須面對的趨勢，因此，能夠留下的保險顧問勢必要有非常堅強的專業能力，磊山持續協助支持夥伴同仁考取國際證照，包括理財規畫師（CFP）、國際財務顧問師（RFC）、退休理財規畫顧問（RFA）及其他國際級金融專業證照，提升磊山夥伴的保險專業。

磊山保經日前與英國保誠人壽及政治大學合作建立「退休關鍵數字報告」，並依據資料，與貝殼放大共同建置「退休關鍵數字網站」於1月18日正式上線，開放民眾使用，幫助民眾了解退休資訊和觀念，透過數據計算出未來自身需要多少退休金，及早量身準備。

林世德指出，2021年起，人口負成長時代正式開始，老年化將越來越嚴重，磊山持續精進業務專業訓練，期許員工成為退休與傳承的保險專家，當客戶有保險需求及問題，就可以找磊山保險專家，獲得正確保險規畫的觀念。

(時報資訊)