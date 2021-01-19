大陸女星鄭爽昨(18日)被舊愛張恒爆出兩人在美國藉由代理孕母生下一子一女，但兩人後來鬧翻，鄭爽獨自回到大陸，讓張恒獨自在美國收拾爛攤子，照顧兩名子女，代孕和棄嬰等醜聞延燒。稍早，鄭爽發文，表示：「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」沒承認，也沒否認傳聞。

鄭爽與大她1歲的張恒2018年因節目《這就是鐵甲》結緣，小倆口愛得高調，還一起登上戀愛實境節目，但兩人分手卻分得難看，鄭爽昨被爆在美國找代理孕母，取得2個小孩，但在小孩出生前，鄭爽和張恒就已分手，鄭爽還被流出音檔，甚至激動爆粗口：「孩子真的打不掉，X的，我都快煩死了」，提出要棄養孩子，鄭爽毀滅三觀的發言，讓她形象全毀。

鄭爽與男友。（圖／達志影像）

鄭爽的棄養代孕風波，還延燒到外媒，美國時尚雜誌《WWD》報導，鄭爽因涉兒童糾紛而遭抨擊，鄭爽還面臨前所未有的脫粉潮，連她110萬官方後援會會長也發文宣布「脫粉」，並發文：「希望大家一定要有正確的三觀，不管怎麼樣，代/孕不對，棄養更不對」。

鄭爽發文。（圖／翻攝自鄭爽SZ微博）

張恒昨發文表示，最近關於他詐欺等醜聞頻傳，還有人指他藉故留在美國，事實上他是為了照顧和鄭爽所生的兩個小孩才不得不滯留美國，更爆出兩個小孩的出生時間，男孩是2019年12月19日在科羅拉多州出生，女孩是2020年1月4日在內華達州出生，推估鄭爽和張恒2019年初請代理孕母後，年底就宣告分手。

鄭爽全文如下：

這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。

中美兩國的律師團隊從前年開始就從未放棄過維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。但在中國的法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，我也率先維權。

身為藝人我深知我國疫情的防控與重視。在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。

如果一切未認證的信息要我來公開解釋，這是我最真誠的回答。

(中時新聞網)