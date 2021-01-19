為提升消防救災品質，曾經歷過汐止東科火警等多起戰役的「火鳳凰」雲梯車正式退役，新北市消防局斥資5000萬增添1輛全新的70公尺雲梯消防車接棒，這輛車是新北市最高的雲梯車，可升空至23層樓救援受困民眾，且升梯時間僅須短短30秒，大幅增加救援速度，新北市長侯友宜今也出席消防局樹林分隊啟用儀式，搭乘新式雲梯車升空，期許新設備能讓救災事半功倍。

新北市消防局表示，舊式火鳳凰雲梯車是在1999年購置，至今使用超過20年，曾陪同警消歷經汐止東科火警、中和摩天東帝士住商大樓、新莊副都心工地大樓火警等戰役，為因應轄內高樓救災需求，新北市府特別編列預算添購全新雲梯車，今儀式侯市長登車，象徵交接。

侯友宜表示，消防局近年來除了添增救災車輛器材外，OHCA患者出院率也從3.1％進展提升到10.71％，升格來成功救回1660位患者，新北市成為蟬聯全國OHCA救活率第一的城市，成效在全世界也是屬一屬二，另外現場也有針對隧道排煙設計的雙軸排煙車，以及不須布線即可直接滅火的水箱消防車，新北市在許多義消夥伴們力挺下，絕對可以守護新北市民，讓市民安全安居安心。

而在績優消防人員頒獎儀式上，就讀海洋科技大學五專部高二的吳本軒也獲得侯友宜讚賞，為民間結合消防的最佳示範，獲頒感謝狀。吳本軒表示，自己多年前參加救生員訓練班，學習到CPR技巧，當下看到有民眾倒下，就自告奮勇上前救援，並指揮民眾報案，他說「看到病患恢復健康，當下很感動，也很替他開心」。

(中時 )