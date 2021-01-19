警專19日舉行2019年特考班結訓，共有包括行政警察280人、消防警察473人，經過1年的訓練後，今將結業並投入全台各警消單位，進行6個月的實習後正式分發。

警專表示，2019年公務人員特種考試一般警察人員四等考試訓練班19日進行結業典禮，由內政部長徐國勇主持，警政署副署長劉柏良、消防署副署長蕭煥章等也出席參加。

753人將投入警消單位實習6個月。（警專提供，文：陳鴻偉）

徐國勇恭喜所有學員順利完成訓練，步入一段新的人生旅程，也感謝警專團隊的教育付出，勉勵結業學員全力以赴、安全第一，勇於挑戰自己，不斷精益求精，充實多方面的學養，建立各種基礎知識，同時也要信任夥伴、尊重團隊，在溝通中相互傾聽。

徐國勇也指出，政府將持續觀注警消基層的照護與福利，未來將繼續檢討改進各項作為，重視所有警消同仁的意見表達，致力於內部溝通，凝聚更大的團結，期盼753名新血能在職場中全力以赴，為社會安全盡一份心力。

(中時 )