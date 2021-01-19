LIVE／院內群聚再擴大？ 陳時中親上火線說明

部立桃園醫院爆發院內感染，今天邁入第八天，已經全面失控。衛福部長陳時中今天宣布，新增新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。

部立桃園醫院感染，截至目前已有2名醫師和3名護理師確診。加上今天的確診者，確診人數累積到9人。陳時中表示，案例863工作時，同病室的護理師868，另一名是病房內外籍看護869，原本的856主治醫師有和869接觸過，但869也和838接觸，到底是誰傳誰還需要釐清。

個案關聯圖。(指揮中心提供)

指揮中心表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。

因應家庭群聚事件，衛生單位於接獲通報後，隨即展開疫情防治及調查。初步調查顯示，案863、864、865可傳染期間曾有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時主動請告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

指揮中心統計，截至目前國內累計139,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,978例排除)，其中868例確診，分別為764例境外移入，65例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、766人解除隔離、95人住院隔離中。

(中時新聞網)