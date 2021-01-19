大陸上海浦東16日發生一起公車乘客死亡意外，一輛公車在進站前與計程車發生擦撞，公車司機緊急煞車；一名坐在公車後方的女乘客，剛好起身準備下車，緊急煞車瞬間往前噴飛至少2公尺，重摔在公車走道中央，最後傷重不治。

綜合大陸媒體報導，這起事件發生在16日18點46分許，上海浦東一輛公車開往塘外方向，沿上南路由北向南行駛至華夏西路站進站時，與左側變換車道的計程車發生碰撞，公車司機嚇到緊急踩剎車。

從公車上的監視器畫面可看到，事發當下，一名坐在公車後方的女乘客，正好起身準備下車，緊急煞車瞬間，女乘客騰空翻轉噴飛2公尺，重摔墜落公車走道中央後，一動也不動。驚悚影片在網路瘋傳，嚇壞眾多網友。

據巴士公司通報，該名女乘客38歲，噴飛後重傷送醫，經過一天的搶救，於1月17日中午宣告不治。目前警方已經介入調查，詳細案發原因與經過，仍在釐清當中。

驚悚畫面引發網友熱烈討論，紛紛表示：「太倒楣了，她應該是想下車才站起來，如果當時剛好坐著就不會摔這麼重了，看著好像頭直接撞台階上了！」、「太慘了，她還那麽年輕，如果沒磕到頭就好了，如果車上人再多點，擁擠一點就好了」、「每次坐公交車都得死死拉著杆，要不就一定會被甩出去。」。

「我心有餘悸，因為我自己以前也經歷過，只不過我比較謹慎才沒有像這個女子一樣慘遭不幸。」、「下車一定要等車停穩了再下，這個道理呢大家都懂，但確實實際操作起來很難」、「公交司機開車不要爭搶不要急躁，開平穩車安全車，別仗著車大就『耍橫。』要乘客安全第一路上行人第一！」。

(中時新聞網)