蘋果（Apple）自從2019年9月起，便提供購買iPhone、iPad、Mac以及iPod touch新品的用戶，可以免費體驗Apple TV+一年的優惠。而這項優惠在2020年底延長過一次，至2021年2月即將期滿。而就在試用期即將期滿之前，蘋果又再度送上福利，將此免費體驗期延長到2021年7月，可謂是果粉獨家福利。

蘋果在2019年3月宣布推出Apple TV+串流影音服務，但直到2019年11月才正式推出服務。並回溯自2019年9月，凡購買iPhone、iPad、Mac以及iPod touch新品的消費者，都可免費體驗一年Apple TV+的優惠。這項優惠原定應於2020年10月到期，但由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在2020年底又再度爆發，導致不少Apple TV+原創影集的拍攝製作受到影響。因此蘋果毅然決然延長了Apple TV+免費試用期3個月，讓用戶可體驗至2021年2月底，等於將Apple TV+的免費體驗期拉長至15個月。

如今，先前延長的Apple TV+試用期即將期滿，外媒報導蘋果又再度延長了Apple TV+體驗期。凡事體驗期將在2021年6月前結束的用戶，都將被延長至2021年7月。若是從最早開始提供免費體驗的時間點開始計算，蘋果等於針對2019年9月後購機的用戶，直接提供了長達21個月的Apple TV+免費體驗期。

延長免費體驗，無非能減輕使用者疫情下，經濟挑戰仍舊劇烈的環境下，減少訂閱費用的支付壓力。同樣對於Apple TV+來說，也將擁有更多的時間與空間，能夠充實內容來與當前最強勢的OTT平台對抗，例如Netflix以及Disney+。

蘋果用戶在iPhone、iPad 或是 iPod touch中，可藉由「設定>點選大頭貼>媒體與購買項目（選擇「檢視帳號」）>訂閱項目」的路徑，即可查詢當前各項訂閱服務的到期日，以進一步確認是否你的Apple TV+體驗期已正式被延長。先前蘋果再將Apple TV+體驗騎延長至2021年2月之際，全面向用戶發出提醒信件，但時間點相對新聞報導曝光的時間，晚了約兩週。或許代表本次蘋果用戶們也將在未來正式接收到來自蘋果的通知信件，確認Apple TV+體驗期將正式獲得延長。

在免費體驗期滿之後，蘋果用戶可以選擇以每月訂購的方式續訂Apple TV+，此外也可以年費方式一次支付，節省費用。不然也可以直接選擇將Apple TV+、Apple Arcade、Apple Music、iCloud儲存空間一併包在其中的套餐服務Apple One。精打細算的你可以選擇對於自己或家人最有利的訂閱方式來進一步體驗相關內容。

(科技)