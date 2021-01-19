美股周一休市，預期美股周二上漲，台積電(2330)今股價開高走高，近尾盤時攀高至632元，再創新高價，市值16.38兆元同締新猷。台積電收盤漲20元至627元也創下收盤價新高。

台積電上周四下午舉行法說會，上周五早盤創下625元新高，收盤漲幅明顯縮減，以601元作收。台積電ADR上周五隨美股收低0.96%，台積電昨天早盤震盪，最低594元，隨後跌幅收斂，回到600元以上價位，周一收高至607元。今日盤中突破上周五625元高點，進一步攻高，帶動台股強漲。

台積電ADR上周五隨著美股壓回，收盤125.23美元，較前一天高點回跌1.22美元，換算每股為台幣713.31元。台積電上周五早盤最高625元再創新高，收盤為601元。

外資圈在台積電法說會後相繼調升其目標價，繼多家外資將台積電目標價上修至800元以上後，一家外資研究機構出具最新報告，將台積電長線目標價(未來24個月)喊上1,000元大關。台積電今早股價跳空開高11元達618元，帶領台股走高。

該研究機構將台積電長線目標價(未來24個月)喊上1,000元大關。在最新報告中指出，台積電的先進製程領先，3奈米和更先進製程的地位持續鞏固，未來預計拿下英特爾大單，包含5G、HPC及自動化和蘋果晶片等加速發展，都將成為台積電持續壯大的能量。

外資看好台積電將拿到英特爾委外代工大單，因此Intel的動向也受到關注。先前市場預期，Intel將在1月21日的財報會議上宣佈，是否將部分晶片生產外包給台積電或三星電子，但消息傳出，Intel可能會延後公佈，由新執行長Pat Gelsinger於2月中旬上任後再做說明。

隨著半導體市場需求大增，為擴大產能，台積電計劃將2021年資本支出提高至250億至280億美元，是Intel過去5年平均年資本支出的兩倍之多。

(時報資訊)