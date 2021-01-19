外資機構Aletheia資本對台積電、聯發科等電子股喊出驚人目標價。證交所今天指出，該機構並未在台登記，主管機關對此無法可管，提醒投資人做好風險控管，審慎評估相關資訊。
媒體報導，Aletheia先前喊出聯發科千元目標價，也給予台達電「買進」評等與400元目標價。Aletheia近日又端出報告指出，台積電先進製程具優勢，預期台積電2023年可望賺進超過3個資本額，給予1000元目標價，也是對台積電喊出最高目標價的外資。
Aletheia對股價頻頻喊燒，證交所受訪指出，Aletheia並未在台灣登記，主管機關對此無法可管，提醒投資人應做好風險控管，審慎評估相關報導與報告資訊。
證交所表示，若外資報告涉及財務預測，證交所會要求公司對此說明與澄清，另外，投資人可上公開資訊觀測站，並至「券商對媒體轉載澄清或說明」專區進一步查詢相關資料，了解媒體轉載資訊。（編輯：黃國倫）1100119
(中央社)
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